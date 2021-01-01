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مصر ترحب بقرار ادارة بايدن استئناف المساعدات للشعب الفلسطيني

الخميس 08 أبريل 2021 02:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر ترحب بقرار ادارة بايدن استئناف المساعدات للشعب الفلسطيني



القاهرة/سما/

أعرب السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية ، اليوم الخميس، عن ترحيب مصر بقرار الإدارة الأمريكية استئناف المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأشار الى أن استئناف تمويل وكالة الأونروا، من شأنه أن يُسهم في رفع المعاناة عن الفلسطينيين، فضلاً عن توفير دعم مادي في مواجهة تحديات اقتصادية وإنسانية غير مسبوقة، كما يتيح للأونروا توفير الخدمات الضرورية للشعب الفلسطيني.


 
وأعرب المتحدث الرسمي عن الإشادة بالقرار الأمريكي لما يَنم عنه من اهتمام الإدارة الأمريكية وتفاعلها مع قضايا المنطقة. 

#مصر #الشعب الفلسطيني #وزارة الخارجية المصرية #اداراة بايدن #الاونروا

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