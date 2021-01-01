الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في أجواء دمشق (فيديو)

دمشق/سما/

أعلنت دمشق، مساء الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري تصدت لهجوم إسرائيلي في أجواء دمشق.

وأفادت وكالة "سانا" الرسمية بسماع أصوات انفجارات في أجواء مدينة دمشق، وأضافت أن الدفاعات الجوية السورية "تتصدى لعـدوان إسرائيلي" في أجواء العاصمة.

وأوضحت الوكالة أن الهجوم يستهدف المنطقة الجنوبية من اتجاهي منطقة الجولان المحتل إسرائيليا ولبنان.

وذكرت أن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من إسقاط "عدد من الصواريخ" خلال التصدي للهجوم الإسرائيلي.

و كشفت وكالة سانا وفق مصدر عسكري أنه " في حوالي الساعة 12،56 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق. وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها . كما أدى العدوان إلى إصابة أربعة جنود بجروح و وقوع بعض الخسائر المادية".

وقالت قناة المنار أن أحد صواريخ الدفاعات الجوية السورية لاحق طائرة حربية إسرائيلية معادية في أجواء المنطقة الحدودية وسمع دويه في أرجاء الجنوب اللبناني.



وأكدت مصادر عبرية أن الجيش السوري أطلق صورايخ مضادة للطيران تجاه مقاتلتين تابعتين للجيش الإسرائيلي انفجر إحداها على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.