  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

انفجارات قوية

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في أجواء دمشق (فيديو)

الخميس 08 أبريل 2021 01:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في أجواء دمشق (فيديو)



دمشق/سما/

أعلنت دمشق، مساء الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري تصدت لهجوم إسرائيلي في أجواء دمشق.

وأفادت وكالة "سانا" الرسمية بسماع أصوات انفجارات في أجواء مدينة دمشق، وأضافت أن الدفاعات الجوية السورية "تتصدى لعـدوان إسرائيلي" في أجواء العاصمة.

وأوضحت الوكالة أن الهجوم يستهدف المنطقة الجنوبية من اتجاهي منطقة الجولان المحتل إسرائيليا ولبنان.

وذكرت أن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من إسقاط "عدد من الصواريخ" خلال التصدي للهجوم الإسرائيلي.

و كشفت وكالة سانا وفق  مصدر عسكري أنه " في حوالي الساعة 12،56 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق. وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها . كما أدى العدوان إلى إصابة أربعة جنود بجروح و وقوع بعض الخسائر المادية".

وقالت قناة المنار أن أحد صواريخ الدفاعات الجوية السورية لاحق طائرة حربية إسرائيلية معادية في أجواء المنطقة الحدودية وسمع دويه في أرجاء الجنوب اللبناني.


 وأكدت مصادر عبرية أن الجيش السوري أطلق صورايخ مضادة للطيران تجاه مقاتلتين تابعتين للجيش الإسرائيلي انفجر إحداها على الحدود الإسرائيلية  اللبنانية.

#الدفاعات الجوية السورية #دمشق #سوريا #عدوان اسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

الرئاسة الفلسطينية تكشف عن المستجدات الصحية للرئيس عباس..

صادرت 35 مليون دولار من هنية... وحدة إسرائيلية سريّة لمحاربة المقاومة الفلسطينية ماليًا

"حادثة خطيرة للغاية"...الإعلام العبري يكشف عن ضرب موقعاً لحماس الجمعة الماضية

40 مليون دولار منحة جديدة من ادارة بايدن للضفة و غزة

صحيفة: خلافات بين أنصار مروان البرغوثي وناصر القدوة.. والعلاقات الباردة تطفو إلى السطح

الصفدي: الأمير حمزة أراد تقديم نفسه كحاكم بديل وجهود الوساطة تعثرت لهذا السبب ..

شاهد: وصول قيادي بالتيار الاصلاحي الديمقراطي الى قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

فيليب

لازاريني يدعو إلى دعم الأونروا لتواصل مساعدة نحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني

نسبة الاصابة 34٪.. قطاع غزة يسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا

الصحة بغزة: دخلنا الموجة الثانية من فيروس كورونا خلال الساعات الماضية

بايدن

واشنطن تعلن استئناف المساعدات الأمريكية للشعب الفلسطيني.. وتؤكد دعمها لحل الدولتين

"أونروا" تصدر تنويهاً مهماً حول خدماتها في قطاع غزة خلال فترة الإغلاق

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية