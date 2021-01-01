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الراصد العلامي يتحدث عن آخر تطورات الحالة الجوية

الخميس 08 أبريل 2021 01:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الراصد العلامي يتحدث عن آخر تطورات الحالة الجوية



غزة/سما/

أفاد الراصد الجوي ليث العلامي، مساء يوم الأربعاء، إلى أن أجواء فلسطين سوف تشهد انخفاض في درجات الحرارة.

وقال العلامي"  تتراجع درجات الحرارة غداً الخميس لما بين بداية ومنتصف العشرينيات في غالبية المناطق ، بعد أن كانت ثلاثينية نهار اليوم ونهار أمس .

أضاف العلامي " يوم الجمعة  سوف يطرأ إنخفاض آخر على درجات الحرارة ، وبالتالي الطقس يميل للبرودة في المناطق المرتفعة ، ويكون لطيفاً في بقية المناطق (مع فرص ضعيفة لأمطار محلية فوق مناطق محدودة مساءً).

و أشار الى أن يوم السبت والأحد ستتكون كتلة هوائية باردة شتوية ، انخفاض واضح على الحرارة (لتصبح أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت بـ10 درجات) وتنشط سرعة الرياح ، وتهطل زخات متفرقة من ألأمطار فوق أجزاء من شمال ووسط البلاد بمشيئة الله .

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