كحيل: أي مقدسي يستطيع الاقتراع بمراكز محيطة بالقدس

غزة/سما/

أكد هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية أنه منذ نشر القوائم بالأمس ، وحتى مساء اليوم لم نتلق طعون سوى تصحيح اسم وتعديل خطأ بكلمة أبجدية أو في شعار قائمة واعتراضات من بعض الأشخاص حول ترتيبهم بالقائمة، وتم الرد عليهم، ولا توجد اعتراضات جدية تؤدي لإسقاط مرشحين".

وأضاف كحيل في تصريحات لإذاعة "صوت الأقصى"، مساء اليوم الأربعاء: "عندما يتقدم أحد بطعن يجب أن يقدم ما يثبت ذلك ونحن وفق القانون نبلغ المرشح ونعطيه فرصة للدفاع عن نفسه، والاتحاد الأوربي كان ينوي إرسال بعثة استطلاعية لإعطاء تقييم حول العملية الانتخابية، وأرسلوا رسالة للاحتلال فلم يرد عليهم ولم يرفض قدومهم".

وقال كحيل، أن أي مقدسي يستطيع الاقتراع بمراكز محيطة بالقدس، لافتا إلى أن الاحتلال قد يمنع إجراء الانتخابات بالقدس في آخر لحظة، وسيتم بحث البدائل مع الفصائل في حال عرقل الاحتلال الانتخابات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه في حال اعتقال مرشح من قبل الاحتلال يبقى بالقائمة، مطالبا بتوفير الحرية لكل المرشحين لممارسة العملية الإنتخابية.

وأوضح أن الترشح بالوكالة متاح والاقتراع للغائب لا يتم إلا بعودته للوطن، وعندما يتم الانتهاء من كافة الطعون والبت من محكمة الانتخابات.

و أكد كحيل أن آخر يوم لسحب القوائم، سيكون في يوم 29 نيسان/ إبريل، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 30 من نفس الشهر، وتستمر حتى قبل يومين من الاقتراع.

وأضاف: "المسموح حاليا تعريف القائمة والمرشحين وأسمائهم وغير مسموح بممارسة الدعاية وطرح البرامج إلا بالمواعيد القانونية، ونحو 36 قائمة تم قبولها وهذا يدل على تعطش الشعب بكافة مكوناته للانتخابات، ونتطلع بأن تكون الانتخابات مقدمة لإنهاء الانقسام وتم توقيع ميثاق شرف بين الفصائل لقبول النتائج".