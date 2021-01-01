وزارة الصحة: تطعيم أكثر من 12500 كادر تعليمي في 3 أيام بالضفة الغربية

رام الله /سما/

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة تطعيم أكثر من 12500 كادر تعليمي في الضفة الغربية خلال 3 أيام، فيما ستستمر حملة تطعيم الكوادر التدريسية والإدارية إلى ما بعد يوم غد الخميس كما كان معلناً عنه إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك.



وأفادت وزيرة الصحة بأن 120772 مواطناً تلقوا المطاعيم المضادة لفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة، موضحة أن لدى وزارة الصحة نظام رصد إحصائي للمطاعيم والآثار الجانبية لها، حيث لم تسجل أي آثار جانبية لدى المواطنين الذين تلقوا اللقاحات.



وأشارت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن الإقبال كان جيداً جداً من الكوادر التربوية لأخذ الطعومات المضادة لفيروس كورونا في جميع المحافظات، وتابعت أن عملية التطعيم سارت بشكل جيد، حيث كان هناك تنسيق كامل بناء على تعميم وزيرة الصحة د. مي الكيلة بالخصوص، بين مديريات الصحة في المحافظات ومديريات التربية، وبشكل مركزي بين وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، منعاً لحدوث الاكتظاظ أو الإرباك.



وأوضحت وزيرة الصحة أنه فيما يخص كمية المطاعيم التي وصلت من طعم سينوفارم، فقد وصلت إلى فلسطين 100 ألف جرعة، وتم إرسال 10 آلاف جرعة إلى المحافظات الجنوبية، وتبقى لدينا في المحافظات الشمالية 90 ألف جرعة، أي أن الكمية التي بحوزتنا تكفي لتطعيم 45 ألف شخص، وبدأت حملة التطعيم من هذا الطعم في 30/30 حسب الفئات المعلن عنها، وبما أن معدل التطعيم في حده الأدنى في مراكز الرعاية كان يصل إلى 5 آلاف شخص يومياً في المحافظات الشمالية فإن مجموع ما قد تم تطعيمهم بهذا اللقاح قبل البدء بالمعلمين كان حوالي 35 ألف شخص، أي أن الكمية المتبقية في المستودعات كانت تكفي لحوالي 10 آلاف شخص، لذلك فقد تم تطعيم بعض المعلمين بلقاحات غير اللقاح الصيني، حيث أن حملة التطعيم لا تقتصر على المعلمين وحدهم، بل تشمل الفئات التي تم تحديدها في المرحلة الأولى.