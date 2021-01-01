مختص في علم الأوبئة: اللقاحات الموجودة حالياً آمنة وندعو المواطنين لتلقيها بكل اطمئنان

غزة /سما/

قال المختص في علم الأوبئة العامة د.محمد حمزة مقاط، اليوم الأربعاء المواطنين، إن نسبة الإصابة بالفيروس المتحور الجديد قليلة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد بغزة أجهزة لفحص السلالات الجديدة.

وقال مقاط في حديث لإذاعة القدس "اللقاحات الموجودة حالياً آمنة وندعو المواطنين لتلقي اللقاحات بكل اطمئنان"، موضحًا أن الأصل أن يتلقى أي انسان التطعيم لحماية نفسه، ولعدم نقل الفيروس للغير.

ولفت إلى أن اللقاح "سبوتنيك" الروسي هو أكثر اللقاحات أماناً حتى اللحظة وبإمكانه التعامل مع كل الطفرات المكتشفة.

وشدد على ان الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا هي نفسها التي يتم التعامل بها في كل السلالات من الفيروس.