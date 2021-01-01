الأمم المتحدة ترحب بقرارات إدارة بايدن باستئناف تقديم المساعدات للفلسطينيين

واشنطن/سما/

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الأربعاء، إن المنظمة ترحب بالخطة الأمريكية لاستئناف التمويل لوكالة إغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتأمل في أن تحذو دول أخرى حذوها.



وقد ذكر مصدر بالكونغرس الأمريكي في وقت سابق أن إدارة الرئيس جو بايدن أخطرت مجلس النواب اليوم الأربعاء باعتزامها استئناف المساعدات للفلسطينيين بتقديم 150 مليون دولار عبر منظمة "أونروا" و75 مليونا كدعم اقتصادي و10 ملايين للتنمية.

وأضاف أن الإدارة أبلغت مكاتب الكونغرس، في مذكرة عبر البريد الإلكتروني، بإعلان سيصدر اليوم الأربعاء فحواه أن واشنطن ستستأنف أيضا المساعدة الأمنية للفلسطينيين.

وبذلك يتخذ بايدن خطوات للتراجع عما قام به الرئيس السابق دونالد ترامب عندما قطع المساعدات الأمريكية عن الفلسطينيين.