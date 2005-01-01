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بايدن يهاتف العاهل الاردني ويعرب عن تضامنه مع المملكة

الأربعاء 07 أبريل 2021 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يهاتف العاهل الاردني ويعرب عن تضامنه مع المملكة



واشنطن/سما/

تلقى الملك الأردني عبد الله الثاني مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، وفق ما نقله الديوان الملكي الأردني.

وأعرب بايدن خلال المكالمة عن "تضامن الولايات المتحدة الأمريكية التام مع الأردن، بقيادة جلالته، وتأييدها لإجراءات وقرارات المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها".


وتأتي مكالمة بايدن تزامنا مع توجيه الملك الأردني رسالة إلى شعبه حول التطورات الأخيرة المرتبطة بولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين.

وكان العاهل الأردني قال في رسالته إن "الفتنة وُئدت وإن البلاد الآن آمنة ومستقرة"، وذلك بعد خلاف مع أخيه غير الشقيق وولي العهد السابق الأمير حمزة.

واندلعت أزمة في الأردن بعد اتهام ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، بالتورط في مؤامرة لزعزعة استقرار البلد.

وفي وقت سابق، أفادت حكومة الأردن بتورط الأمير وشخصيات أخرى في مؤامرة حيكت ضد المملكة، تم على إثرها اعتقال عدد من الأشخاص، ووضع الأمير قيد الإقامة الجبرية.

من جهته، اعتبر الأمير حمزة اتهامه بالتخطيط للانقلاب على أخيه والمس بالأمن القومي لبلاده "أكاذيب الهدف منها التغطية على التراجع" في الأردن، وذلك قبل أن يوقع على رسالة يعلن فيها الولاء للملك.

#بايدن #الملك عبد الله الثاني #الاردن #الولايات المتحدة الأمريكية

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