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الاوقاف بغزة تصدر بياناً بشأن النشاطات العامة داخل المساجد

الأربعاء 07 أبريل 2021 08:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاوقاف بغزة تصدر بياناً بشأن النشاطات العامة داخل المساجد



غزة /سما/

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، اليوم الأربعاء، على منع إقامة الاحتفالات والمحاضرات العامة وأي نشاط داخل المساجد يزيد عدد الحضور فيه عن العدد المتاح وفق الإجراءات الوقائية (30٪) من مساحة المسجد، وذلك في جميع مساجد قطاع غزة، مضيفة "يتم الاكتفاء بالمواعظ والدروس القصيرة الخاصة برواد المسجد".

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات التي تتخذها تأتي حرصاً على سلامة المصلين، وتعزيزاً للإجراءات الوقائية التي اتخذتها الجهات المختصة للحد من انتشار فايروس كورونا، منوهةً بأنها تتابع عن كثب مدى التزام المصلين بالإجراءات الوقائية داخل المساجد.

وأشارت الوزارة إلى أنها أصدرت تعليماتها لكافة المديريات، بالعمل على تكثيف إجراءات المتابعة المستمرة على جميع المساجد خلال المرحلة الحالية، داعيةً الجميع الى التعاون مع اللجان المشرفة على تطبيق الإجراءات الوقائية في المساجد وتقديم صورة حضارية لالتزام المساجد، حتى لا نصل للإغلاق الشامل.

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