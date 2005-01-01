المجلس الأعلى ينفذ فعالية "فرح ومرح" لأطفال خربة حمصة

الاغوار /سما/

نظم المجلس الأعلى للشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، فعالية فرح ومرح لأطفال خربة حمصة في الأغوار الشمالية، بمشاركة 200 متطوع ومتطوعة من محافظات الوطن.

‎وذكر يوسف الزعبي مدير عام المجلس الأعلى في الشمال، أن هذا النشاط يأتي من خلال اليوم الوطني لنصرة حمصة تحت شعار "مش رح نتركها" والذي اطلقته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بالشراكة مع العديد من المؤسسات ومن ضمنها المجلس الأعلى للشباب والرياضة، موضحاً أن هذه الفعالية هي دعم لصمود اهالي الخربة

ورسم الابتسامة على وجوه الأطفال وتأتي من قلب استراتيجية الشباب التي يقوم عليها المجلس من اجل تعزيز العمل التطوعي الوطني لدى الشباب والشابات من خلال الفعاليات المتنوعة على الأرض.

‎وشدد الزعبي على ان هذه الفعالية هي رسالة وطنية من الشباب الفلسطيني لاهالي المنطقة وللعالم اجمع، تؤكد الاصرار على البقاء على هذه الأرض المباركة وان الشباب الفلسطيني حاضر وموجود للدفاع عن ارضه.

‎من جهتها، قالت لينا وهدان مدير دائرة العمل التطوعي في المجلس الأعلى ان "هذا النشاط يتزامن مع يوم الطفل الفلسطيني والذي يصادف الخامس من نيسان من كل عام، مشددة على أهمية تعزيز صمود الأطفال في هذه المناطق المهددة بالمصادرة والهدم من خلال تضامننا معهم وتعزيز تواجدهم وصمودهم في وجه الاحتلال.

‎وأشارت وهدان الى أهمية استمرار هذه الأنشطة التطوعية الترفيهية والتفريغية للأطفال لما لها من اثر كبير في رسم البسمة على وجوه الأطفال لاسيما وهم مهددون بمصادرة الأرض وهدم خيمهم بشكل دائم.

‎يذكر ان خربة حمصة هدمت عدة مرات من الاحتلال وكان اخرها يوم أمس الاول.