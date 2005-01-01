غزة: تفاصيل اجتماع أبو هولي مع نائب مفوض عام "أونروا" ليني ستينيث

غزة /سما/

بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي مع نائب مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" ليني ستينيث العجز المالي في ميزانية الاونروا وتداعياته على الخدمات المقدمة اللاجئين الفلسطينيين، بالإضافة الى مطالب العاملين واحتياجات اللاجئين، والتحديات التي تواجه عمل الوكالة في ظل جائحة كورونا والتحضيرات لعقد المؤتمر الدولي للمانحين.

وأكد د. أبو هولي خلال اللقاء الذي عقد مساء اليوم الأربعاء في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة غزة، بحضور مدير عام الاعلام والعلاقات العامة مسؤول ملف الاونروا بدائرة شؤون اللاجئين رامي المدهون، ومدير عام المخيمات في المحافظات الجنوبية د. عادل منصور والناطق الإعلامي لرئاسة الأونروا عدنان أبو حسنة على ضرورة استمرار الأونروا في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق عملياتها، والعمل على تحسينها وزيادتها.

واكد د. ابو هولي بضرورة وضع خطة طوارئ للأونروا تلبي احتياجات اللاجئين الصحية والاغاثية والتعليمية في مناطق عملياتها في ظل تفشي فيروس كورنا تاخذ بعين الاعتبار توفير اللقاحات لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين

وأكد على ان الاونروا مطالبة اليوم بزيادة المساعدات الغذائية والنقدية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها لتكون كافية في تغطية متطلبات واحتياجات اللاجئين وتامين الحياة الكريمة خاصة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان التي تعاني من تفشي البطالة وارتفاع معدلات الفقر الى ما يزيد عن 85 % ويصنفون بالاكثر ضعفاً وفقراً ويعتمدون بشكل رئيسي على مساعدات الأونروا لتغطية احتياجاتهم الأساسية .

وطالب د. ابو هولي المانحين الاستجابة العاجلة لندائي طوارئ سوريا وفلسطين التي اطلقتها الأونروا والاسراع في تقديم تعهداتها المالية لدعم الميزانية الاعتيادية لتغطية فجوة التمويل التي لا تزال تشكل عائقاً امام عمل الاونروا .

واضاف هناك مؤشرات ايجابية قوية باتجاه اعادة الدعم المالي الامريكي الذي يجب ان يستثمر في حث الدول الخليجية بإعادة دعمها للأونروا .

وناقش د. ابو هولي وستينث خلال الاجتماع استراتيجية الأونروا للاعوام 2023 الى 2025 وضرورة مراعاة احتياجات اللاجئين المتزايدة التي افرزتها جائحة كورونا بما في ذلك تحسين جودتها وتطوير برامجها .

من جهتها قالت نائبة المفوض العام للأونروا ليني ستينيث ان الاونروا تعول كثيراً على المؤتمر الدولي للمانحين لحشد الموارد المالية وكذلك على اعادة الدعم الامريكي لميزانيتها لخروج من ازماتها المالية وتحقيق التمويل المستدام .

وقالت ان الاونروا اعدت فريق متكامل لإعداد استراتيجية جديدة ستقدم للمؤتمر الدولي للمانحين ستركز على تطوير خدماتها وبرامجها ورقمنتها وتعزيز الكفاءة في الادارة ، لافتة الى ان مؤتمر المانحين سيكون مهم للأونروا وللمانحين وللاجئين الفلسطينيين ولكل الاطراف المعنية .

واضافت: " تلقينا مؤشرات ايجابية بان الادارة الامريكية ستشارك في المؤتمر الدولي" .

وقالت: هدفنا كيف ان نترجم الدعم السياسي للدول الاعضاء التي صوتت على تفويض الاونروا الى دعم مالي وعدم الاقتصار على المانحين التقليديين .

واكد ابو هولي وستينث على استمرار التحضيرات والتنسيق المشترك مع دائرة شؤون اللاجئين والدول المضيفة لإنجاح المؤتمر الدولي للمانحين الذي من المتوقع انعقاده في حزيران القادم لحشد الموارد المالية للاونروا وتأمين دعم مستدام من خلال دفع بالمانحين في المؤتمر على عقد اتفاقات تمويل متعدد السنوات للأونروا .