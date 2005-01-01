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الجامعة العربية وفنلندا تبحثان حشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية

الأربعاء 07 أبريل 2021 08:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجامعة العربية وفنلندا تبحثان حشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية



القاهرة /سما/

بحث أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو، مجمل التطورات في المنطقة العربية، وعلى رأسها الحاجة إلى حشد مزيد من الدعم الدولي والأوروبي لدفع جهود السلام في الشرق الأوسط ومساندة السلطة الفلسطينية، وكذلك تعزيز التعاون العربي الأوروبي في سبيل مرافقة الأشقاء في ليبيا لاستكمال العملية السياسية في البلاد.

وقال مصدر مسؤول بالجامعة العربية، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن اللقاء تناول أيضًا مجمل التطورات في منطقة القرن الأفريقي، وذلك ارتباطًا بالمهمة الراهنة التي يقوم بها هافيستو في هذا الخصوص بتكليف من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

واتفق أبو الغيط وهافيستو في هذا الإطار على أهمية تعزيز التشاور القائم بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي إزاء كل ما يدعم ويثبت من الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

#الجامعة العربية #فنلندا #القضية الفلسطينية

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