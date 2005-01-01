قد نذهب للإغلاق الشامل..الطب الوقائي: الوضع الوبائي في القطاع خطير للغاية

غزة/سما/

أكد نائب مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة بغزة الدكتور مجدي ضهير، بأن الوضع الوبائي في القطاع خطير للغاية ونسبة الفحوصات النشطة في منحنى متصاعد.

وأوضح ضهير خلال حديث لـ"إذاعة الشباب بغزة ", اليوم الاربعاء، بأن الوضع الصحي يدق ناقوس الخطر الحقيقي، وسنحصد مزيد من الأرواح حال لم يلتزم المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية.

وأشار الي ان نسبة إشغال الأسرة للحالات الخطيرة والحرجة يؤكد أننا نعيش في عنفوان الموجة الثانية من الوباء، مبيناً بان الوزارة في حالة انعقاد دائم ومتابعة مستمرة لتطورات الحالة الوبائية.

وأكد ضهير بأن عدم التزام المواطنين بإجراءات الوقائية سيدفع الجهات المختصة لإقرار الإغلاق الشامل الذي له آثار سلبية واجتماعية، لافتا الي ان البديل عن هكذا قرار يكمن في تطبيق قواعد السلامة والوقاية وارتداء الكمامة حتي نخرج من هذه الجائحة.

وفيما يخص اللقاحات، بين ضهير بأن اللقاحات آمنة ومتوفرة وسليمة، داعيا المواطنين ومن يعانون من أمراض مزمنة ، التوجه لتلقي التطعيم وهو جيد ويحمي ويعتبر طريقة وقاية من الفيروس.

كما دعا كبار السن والمرضي المزمنين بالتوجه لتلقي اللقاحات، موضحاً بان 95% من الوفيات قد سجلت من كبار السن، والأمراض المزمنة.