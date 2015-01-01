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نتنياهو: لا يجوز العودة للاتفاق النووي الخطير وإسرائيل ستدافع عن نفسها

الأربعاء 07 أبريل 2021 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: لا يجوز العودة للاتفاق النووي الخطير وإسرائيل ستدافع عن نفسها



القدس المحتلة /سما/

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من خطورة إحياء الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى عام 2015، مبديا تصميم تل أبيب على الدفاع عن نفسها من أي تهديد من قبل طهران.

وصرح نتنياهو أمس الثلاثاء، أثناء اجتماع مع كتلة حزبه "الليكود" في الكنيست عقد على خلفية استئناف المباحثات الدولية بشأن برنامج طهران النووي في فيينا: "خطر عودة إيران - وهذه المرة بإذن دولي - إلى طريق يتيح لها تطوير ترسانة نووية أصبح على أعتابنا في هذا اليوم بالذات".

وتطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى خطة العمل الشاملة المشتركة المتفق عليها عام 2015 بشأن برنامج إيران النووي، قائلا: "لا تجوز لنا العودة إلى هذا المخطط النووي الخطير، لأن إيران نووية تشكل خطرا وجوديا وهائلا على أمن العالم أجمع".

وتابع: "يتعين علينا أن نتحرك ضد النظام المتعصب في إيران الذي يهدد ببساطة بمحونا من وجه الأرض.. سنعرف دائما كيفية الدفاع عن أنفسنا من أولئك الذين يسعون إلى قتلنا".

وتأتي هذه التصريحات في ظل تعرض سفينة "سافيز" الإيرانية لهجوم في البحر الأحمر، وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أمس بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بوقوفها وراء العملية.

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