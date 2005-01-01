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البرهان يلتقي رئيس مجلس الشورى القطري في الدوحة

الأربعاء 07 أبريل 2021 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرهان يلتقي رئيس مجلس الشورى القطري في الدوحة



الدوحة /سما/

التقى رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، بمقر إقامته بفندق شيراتون بالدوحة ظهر اليوم، رئيس مجلس الشورى القطرى، أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل على تعزيزها فى مختلف المجالات.

وأوضح رئيس مجلس الشورى القطري في تصريح صحفى عقب اللقاء أنه عبر خلال اللقاء لرئيس مجلس السيادة السوداني عن ترحيبهم في دولة قطر بهذه الزيارة، التي  تعكس مدى عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشاد رئيس مجلس الشورى القطرى بالعلاقات السودانية القطرية، مشيرا إلى أنها علاقات متميزة على المستويين الرسمي والشعبي، وأضاف: "أن الشعبين السودانى والقطري شعبان مترابطان تجمعهما علاقات متينة ومتجذرة".

من جانبه أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني عن أمله في أن تصب نتائج زيارته لدولة قطر فى مصلحة شعبي البلدين.

#السودان #مجلس السيادة السوداني #عبد الفتاح البرهان #قطر

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