"حادثة خطيرة للغاية"...الإعلام العبري يكشف عن ضرب موقعاً لحماس الجمعة الماضية

القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل اعلام اسرائيلية اليوم الأربعاء أن قوة من الجيش "الإسرائيلي" أطلقت النار الجمعة الماضي وأصابت بالخطأ موقعا لحمـاس في قطاع غزة خلال مناورة.



وعلم موقع واللا العبري أن الحادث وقع يوم الجمعة عندما كان طاقم دبابة من اللواء 188 التابع لسلاح المدرعات يعمل على حدود قطاع غزة، وكشف التحقيق في الواقعة أنه خلال المناورة أطلق أحد الجنود النار من مدفع رشاش على الموقع، بقصد تنفيذ "إطلاق نار وهمي"، لكن المدفع الرشاش كان في حالة تسلح "الحبة في بيت النار"

وأضاف "لم تقع إصابات في الحادث ولم يصدر أي رد من نشطاء حمـاس" .

وذكر أن قائد فرقة غزة العميد نمرود ألوني أجرى تحقيقا في الحادث وقدم توجيهات لقادة الوحدة، وبحسب تقديرات القيادة الجنوبية، فإن المسؤولين سيواجهون إجراءات عقابية.

وأكد أن ضباط قالوا في محادثة مغلقة إن هذه كانت "حادثة خطيرة للغاية" ومن الممكن أن يجر هذا الأمر المنطقة إلى تصعيد.

وأشار الى أن هذا الحادث ينضم إلى حادثين سابقين في الأشهر الأخيرة أحدها تسبب بسجن قائد فصيل.