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تعيين خولة الأزرق رئيساً لاتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي

الأربعاء 07 أبريل 2021 06:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعيين خولة الأزرق رئيساً لاتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي



رام الله /سما/

عقدت الهيئة الادارية لاتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي، اجتماعاً اليوم بحضور عبد المنعم حمدان "أبو المنذر"، نائب مفوض التعبئة والتنظيم، وذلك لبحث جملة من القضايا الإدارية للاتحاد والمرتبطة باستقالة فدوى البرغوثي ودلال سلامة، بالإضافة لبحث دور الاتحاد في المرحله القادمة المرتبطة باستنهاض قطاع المرأه لدعم قائمة فتح الانتخابية وأهمية أن يكون للأخوات دور محوري في هذه العملية.

كما تم تكليف الأزرق بمهمة رئاسة الاتحاد وجهاد أبو زنيد بمهمة نائب الرئيس، في نفس الوقت تم التوافق على جدول زمني لعقد المؤتمرات الثلاث المتبقية لفروع الاتحاد في الخليل وأريحا والقدس على أن يتم إنجاز هذه العملية في نهاية شهر أيلول/سبتمبر القادم تمهيداً لعقد المؤتمر العام للاتحاد مع نهاية هذا العام.
 

#خولة الازرق #لجان المرأة للعمل الاجتماعي

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