سموتريتش: العرب الذين لا يعترفون بإسرائيل كدولة يهودية لن يبقوا هنا لفترة طويلة

القدس المحتلة /سما/

كتب عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش (الصهيونية الدينية) على حسابه على تويتر: "سمعت أنه بعد أن قال الحاخام شموئيل إلياهو إن على المسلم الحقيقي أن يعرف أن أرض إسرائيل ملك لشعب إسرائيل، فتح أحمد الطيبي فمه عليه. لذلك يجب أن يعلم أحمد، أن المسلم الحقيقي، هو من يعرف أن أرض" إسرائيل" ملك لشعب" إسرائيل" ، ولن يبقى العرب مثلكم الذين لا يعترفون بذلك لفترة طويلة. سيهتم الحاخام شموئيل وعشرات الآلاف من طلابه، بمن فيهم نحن، بهذا الأمر ".



رد عليه عضو الكنيست الطيبي عبر حسابه على تويتر: "يا بتسلئيل، كنت وما زلت فتى تلة مثير للجدل. حقيقة انك لن تكون وزيراً إلا بالاعتماد على العرب تجعلني أشعر بالسعادة. أنا عربي (مش شايفك). ولا اريد اقناعك بشيء ولا الحاخام الذي قال ان البلد تقذف العرب .. انت عنصري ".



ورد سموتريتش: "يا أحمد، سأكون وزيرا ، ولن أعتمد بأي حال من الأحوال على مؤيدين "للإرهاب" ومحتضني "المخربين" أمثالك أنت وأصدقائك في راعام".