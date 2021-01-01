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عبر الامم المتحدة..

الادارة الامريكية تقدم مساعدات للفلسطينيين بقيمة 150 مليون دولار

الأربعاء 07 أبريل 2021 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الادارة الامريكية تقدم مساعدات للفلسطينيين بقيمة 150 مليون دولار



واشنطن / وكالات /

أفادت وكالة "رويترز" بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قررت استئناف تقديم جزء من المساعدات إلى الفلسطينيين التي جمدتها إدارة سلفه دونالد ترامب.

ونقلت الوكالة اليوم الأربعاء عن مصادر مطلعة على الموضوع تأكيدها أن إدارة بايدن تخطط للإعلان عن استئناف تقديم حزمة من المساعدات الأمريكية إلى الفلسطينيين بقيمة نحو 150 مليون دولار.

وأوضحت مصادر الوكالة أن معظم هذه المساعدات سيدفع عبر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ("الأونروا").

وأشارت "رويترز" إلى أن الخارجية الأمريكية من المتوقع أن تعلن رسميا عن هذا القرار اليوم الأربعاء، وذلك ضمن إطار جهود واشنطن الرامية إلى معالجة الأضرار التي لحقت بعلاقاتها مع الفلسطينيين في عهد ترامب.


 

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