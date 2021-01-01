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طولكرم: الضابطة الجمركية تضبط 8 طن مخلفات مصانع بلاستيكية قادمة من إسرائيل

الأربعاء 07 أبريل 2021 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
طولكرم: الضابطة الجمركية تضبط 8 طن مخلفات مصانع بلاستيكية قادمة من إسرائيل



طولكرم /سما/

ضبط جهاز الضابطة الجمركية، عصر اليوم الثلاثاء، على احدى نقاط المحبة المنتشرة على مداخل محافظة طولكرم ، شاحنة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية محملة بـ8 طن  مخلفات مصانع بلاستيكية "نايلون" قادمة من إسرائيل والتي تعتبر نفايات خطرة على البيئة الفلسطينية.

جاء ذلك أثناء قيام الجهاز بالمهام التي يقوم بها على نقاط المحبة داخل المحافظة لمكافحة كافة اشكال التهريب، حيث تم استدعاء جهة الاختصاص بدائرة سلطة جودة البيئة، والتي أقرت بدورها التحفظ على المضبوطات وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول والقوانين الدولية.

#جهاز الضابطة الجمركية

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