المنتخب الفلسطيني يتراجع للمركز الـ104 في تصنيف "الفيفا"

رام الله/سما/

تراجع منتخبنا الوطني، اليوم الأربعاء، للمركز الـ104 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وجاء هذا التراجع بعد الهزيمة التاريخية القاسية لمنتخبنا في التصفيات الآسيوية المزدوجة أمام منتخب السعودية بخماسية نظيفة.

على الصعيد العربي، تصدر منتخب تونس القائمة وبقي في مركزه الـ26 عالميا، ثم منتخب الجزائر الذي تراجع للمركز الـ33، وثالثا منتخب المغرب الذي تراجع للمركز الـ34 عالميا، وتقدم منتخب مصر للمركز الـ46 عالميا وبقي رابعا عربيا، وحافظ منتخب قطر على ترتيبه العالمي والعربي (58 عالميا).

عالميا، احتفظ منتخب بلجيكا بالصدارة متفوقاً على منتخبي فرنسا والبرازيل على الترتيب، وحل منتخب إنجلترا في المركز الرابع ثم البرتغال، وإسبانيا، وتقدمت إيطاليا 3 مراكز لتصعد للترتيب السابع، وتراجعت الأرجنتين مركزا لتصبح بالمركز الثامن، والأرجنتين وأورغواي، بينما تقدم منتخب الدنمارك مركزين ليصبح في المركز العاشر.