خبير سيبراني يحذّر من طريقة جديدة لاختراق هواتف المستخدمين عبر واتس آب

حذّر خبراء الأمن السيبراني من عملية احتيال خادعة يعتمدها المحتالون لاختراق هواتف مستخدمي واتس آب من خلال رسائل تصلهم من قبل جهات اتصال محفوظة بهواتفهم.

وانتقل الخبير التقني والكاتب ألكسيس كونران إلى "تويتر" لمشاركة الجمهور تفاصيل عملية الاحتيال وتحذيرهم.

وشارك لقطة شاشة من هاتف وشارك الصورة مع التسمية التوضيحية: "هذه عملية احتيال عبر واتس آب تستمر في جذب الناس. إنها تبدأ بهذه الرسالة النصية التي تصل إلى هاتفك فجأة".

⚠️Scam warning ⚠️



This is a WhatsApp scam that continues to catch people out.



It starts with this text message that arrives on your phone out of the blue ???? pic.twitter.com/U8iawbWoiz