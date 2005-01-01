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مصر: المحكمة تغرم محمد رمضان ملايين الجنيهات في قضية الطيار المفصول

الأربعاء 07 أبريل 2021 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: المحكمة تغرم محمد رمضان ملايين الجنيهات في قضية الطيار المفصول



القاهرة/سما/


أصدرت المحكمة الاقتصادية في مصر حكمها في قضية الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويضه بـ25 مليون جنيه


وألزمت المحكمة الفنان محمد رمضان، بدفع تعويض قدره 6 ملايين جنيه للطيار أشرف أبو اليسر.

وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة الطيار في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له أسماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلا صورة أبو اليسر في مشهد استعراضي أثناء قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية به.

يذكر أن هيئة الطيران المدني، وقعت عقوبة على الطيار أشرف أبو اليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.

#محمد رمضان #الطيار المفصول #اشرف ابو اليسر

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