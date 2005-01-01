  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

تحذيرات من التعاون مع محكمة لاهاي: إسرائيل ستصدر قرارها النهائي غدًا

الأربعاء 07 أبريل 2021 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحذيرات من التعاون مع محكمة لاهاي: إسرائيل ستصدر قرارها النهائي غدًا



القدس المحتلة /سما/

 ذكر موقع واي نت العبري (الموقع الاخباري لصحيفة يديعوت أحرونوت) أن الاجتماع الذي عقده بنيامين نتنياهو رئيس حكومة تسيير الأعمال لمناقشة الرد على خطاب المحكمة الجنائية الدولية بشأن التحقيق في جرائم حرب، انتهى بدون قرار.

وبحسب الموقع، فإن التقديرات بأن إسرائيل ستصدر قرارها النهائي غدًا، وذلك قبيل انتهاء المهلة المحددة من المحكمة للرد منتصف ليلة الغد.

وفي حال قررت إسرائيل عدم الرد على المحكمة، فإنها تخاطر بفتح تحقيق فوري ضدها وإصدار أوامر اعتقال لكبار المسؤولين فيها.

وحذر كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي من التعاون مع المحكمة، لما يشكله ذلك اعترافًا بصلاحيات المحكمة في التحقيق مع إسرائيل.

#اسرائيل #المحكمة الجنائية الدولية #الجيش الإسرائيلي #الجرائم الإسرائيلية #بنيامين نتنياهو

الأكثر قراءة اليوم

مصادر عبرية تكشف سبباً آخر لزيارة الوفد الأمني المصري لقطاع غزة

قضايا خلافية ومصير النواب.. مصدر يكشف سبب وتفاصيل زيارة الوفد المصري الى قطاع غزة

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع

ألمانيا: تشديد الإجراءات الأمنية بعد وصول الرئيس محمود عباس

40 مليون دولار منحة جديدة من ادارة بايدن للضفة و غزة

غانتس: لن نتدخل في القرارات السياسية للفلسطينيين.. وهذا ما سيحدث حال فوز حماس

وزارة التعليم في غزة تُعلن إجراءاتها الجديدة بشأن الدوام المدرسي

الأخبار الرئيسية

روحي فتوح لـ "معتصمي تفريغات 2005": قضيتكم تم حلها ولكن

موس

صادرت 35 مليون دولار من هنية... وحدة إسرائيلية سريّة لمحاربة المقاومة الفلسطينية ماليًا

18 وفاة و2672 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

عباس

الرئاسة الفلسطينية تكشف عن المستجدات الصحية للرئيس عباس..

لأول مرة .. الصحة: سجلنا حالات أصيبت بأكثر من سلالة من كورونا في ذات الوقت

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية