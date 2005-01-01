تحذيرات من التعاون مع محكمة لاهاي: إسرائيل ستصدر قرارها النهائي غدًا

القدس المحتلة /سما/

ذكر موقع واي نت العبري (الموقع الاخباري لصحيفة يديعوت أحرونوت) أن الاجتماع الذي عقده بنيامين نتنياهو رئيس حكومة تسيير الأعمال لمناقشة الرد على خطاب المحكمة الجنائية الدولية بشأن التحقيق في جرائم حرب، انتهى بدون قرار.

وبحسب الموقع، فإن التقديرات بأن إسرائيل ستصدر قرارها النهائي غدًا، وذلك قبيل انتهاء المهلة المحددة من المحكمة للرد منتصف ليلة الغد.

وفي حال قررت إسرائيل عدم الرد على المحكمة، فإنها تخاطر بفتح تحقيق فوري ضدها وإصدار أوامر اعتقال لكبار المسؤولين فيها.

وحذر كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي من التعاون مع المحكمة، لما يشكله ذلك اعترافًا بصلاحيات المحكمة في التحقيق مع إسرائيل.