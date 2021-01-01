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الخارجية الفلسطينية: وفاتان و15 إصابة جديدة في صفوف جالياتنا

الأربعاء 07 أبريل 2021 03:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الفلسطينية: وفاتان و15 إصابة جديدة في صفوف جالياتنا



رام الله /سما/

 أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين ارتفاع عدد الوفيات في صفوف جالياتنا إلى 390 حالة وفاة  بعد تسجيل حالتي وفاة في قطر واندونيسيا)، وارتفاع عدد الإصابات إلى 13325 إصابة بعد تسجيل 8 إصابات في العراق، وواحدة في الامارات العربية المتحدة، و5 في أوكرانيا، وواحدة في النمسا.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى دولة قطر، حسب التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، اليوم الأربعاء، بتسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطن اسماعيل فتحي أبو شعبان (76 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 15، فيما سجلت 1367 إصابة سابقة.

كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية اندونيسيا بتسجيل وفاة جديدة بالفيروس للمواطن فايز علي عبد الله الكسيح (69 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 3، فيما سجلت 10 اصابات سابقة.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية العراق بتسجيل 8 إصابات جديدة، مبينة أن وضعهم الصحي مستقر ويخضعون للحجر المنزلي،  ليرتفع عدد الإصابات إلى 109، فيما سجلت 8 حالات وفاة سابقة.

كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى الإمارات العربية المتحدة بتسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في السفارة ووضعها الصحي مستقر وتخضع للحجر المنزلي، وبذلك يرتفع عدد الإصابات في صفوف الجالية إلى 24، فيما سجلت 5 حالات وفاة سابقة.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى أوكرانيا بتسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في السفارة ووضعها الصحي مستقر وتخضع للحجر المنزلي، وبذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 16.

كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية النمسا بتسجيل إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الإصابات إلى 14، فيما سجلت حالة وفاة  سابقة.

#وزارة الخارجية الفلسطينية #الجالية الفلسطينية #وزارة الخارجية والمغتربين

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