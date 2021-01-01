تركي الفيصل يهاجم صحيفة"واشنطن بوست".. فيديو

الرياض/سما/

انتقد رئيس الاستخبارات العامة الـسعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل، صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، و"طعن في مصداقية الأخبار التي تنشرها".

وقال في تصريح لروسيا اليوم إن "هذه الصحيفة تنشر أخبارا مغلوطة منذ نشأة المملكة العربية السعودية، وليست حادثة واحدة هي التي أثرت على مصداقيتها، نحن نقرأ ما يأتي منها ولكن لا نصدقه"، على حد قوله.

يأتي حديث تركي الفيصل ضمن حلقة برنامج قصارى القول.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية زعمت أن "وفدا سعوديا برئاسة وزير الخارجية فيصل بن فرحان زار الأردن للمطالبة بالإفراج عن باسم عوض الله أحد المعتقلين يوم السبت بتهمة "محاولة زعزعة أمن المملكة".

وقالت الخارجية السعودية ، إن "الوزير كان في عمان لتأكيد التضامن ودعم المملكة العربية السعودية للمملكة الأردنية"، لافتة إلى أن "الوزير لم يناقش أي مسائل أخرى أو قدم أي طلبات".