  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

تركي الفيصل يهاجم صحيفة"واشنطن بوست".. فيديو

الأربعاء 07 أبريل 2021 03:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركي الفيصل يهاجم صحيفة"واشنطن بوست".. فيديو



الرياض/سما/

انتقد رئيس الاستخبارات العامة الـسعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل، صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، و"طعن في مصداقية الأخبار التي تنشرها".

وقال في تصريح لروسيا اليوم  إن "هذه الصحيفة تنشر أخبارا مغلوطة منذ نشأة المملكة العربية السعودية، وليست حادثة واحدة هي التي أثرت على مصداقيتها، نحن نقرأ ما يأتي منها ولكن لا نصدقه"، على حد قوله.

يأتي حديث تركي الفيصل ضمن حلقة برنامج قصارى القول.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية زعمت أن "وفدا سعوديا برئاسة وزير الخارجية فيصل بن فرحان زار الأردن للمطالبة بالإفراج عن باسم عوض الله أحد المعتقلين يوم السبت بتهمة "محاولة زعزعة أمن المملكة".

وقالت الخارجية السعودية ، إن "الوزير كان في عمان لتأكيد التضامن ودعم المملكة العربية السعودية للمملكة الأردنية"، لافتة إلى أن "الوزير لم يناقش أي مسائل أخرى أو قدم أي طلبات".

#تركي الفيصل #صحيفة واشنطن بوست #مصداقية الاخبار

الأكثر قراءة اليوم

مصادر عبرية تكشف سبباً آخر لزيارة الوفد الأمني المصري لقطاع غزة

قضايا خلافية ومصير النواب.. مصدر يكشف سبب وتفاصيل زيارة الوفد المصري الى قطاع غزة

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع

ألمانيا: تشديد الإجراءات الأمنية بعد وصول الرئيس محمود عباس

40 مليون دولار منحة جديدة من ادارة بايدن للضفة و غزة

غانتس: لن نتدخل في القرارات السياسية للفلسطينيين.. وهذا ما سيحدث حال فوز حماس

وزارة التعليم في غزة تُعلن إجراءاتها الجديدة بشأن الدوام المدرسي

الأخبار الرئيسية

18 وفاة و2672 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

عباس

الرئاسة الفلسطينية تكشف عن المستجدات الصحية للرئيس عباس..

لأول مرة .. الصحة: سجلنا حالات أصيبت بأكثر من سلالة من كورونا في ذات الوقت

غزة : 6 حالات وفاة و1916 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية

القدوة: لم " أحرد " في اجتماعات اللجنة المركزية لفتح ولهذا السبب قدمت استقالتي..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية