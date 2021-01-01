الجهاد : إذا قررنا التصويت في الانتخابات سندعم القوائم التي تتبنى المقاومة

غزة/سما/

قال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي، خضر حبيب، إنه لم يتخذوا قرارًا حتى اللحظة بمشاركة أفراد الحركة بالتصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة، لافتًا إلى أن ذلك الملف قيد الدراسة.

وأوضح حبيب في تصريح صحفي لأربعاء، أنه في حال اتخذت الحركة قرار المشاركة في التصويت، سيدعم أفرادها القوائم التي تتبنى المقاومة ورفض الاعتراف بالاحتلال مع تحرير كافة الأراضي الفلسطينية.

وحول مشاركة الجهاد الإسلامي في انتخابات المجلس الوطني، بين حبيب أنهم في حال دخلوا الانتخابات سيكون وفق مشروع الحركة المقاوم ولا أحد يُملي عليهم وسيحاولون مع الحلفاء الذين يشاركون المشروع الوطني لتبني المجلس لتحرير فلسطين من الاحتلال.

وأمس الثلاثاء أعتبر الأمين العام لحركة الجهاد السلامي زيادالنخالة، أن الانتخابات تسويق للوهم، مضيفًا " هناك انقسام هائل في المجتمع الفلسطيني، وخلق أوهام، والمجلس التشريعي شكل سياسي لا قيمة له ولا اعتراف به، و الانتخابات مسرحية كبيرة ".

وأضاف :" هناك انتخابات نعم لكن يوجد انقسام داخل المجتمع الفلسطيني والشعب ينتظر من هذه الانتخابات إخراجه من الضائقة الاقتصادية وليس السياسية".

وأكد أن الجهاد لا تنخرط في أوهام، مشددًا أن والوضع الطبيعي لشعب تحت الاحتلال يكون بالمقاومة وليس التعايش مع الاحتلال.