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وزارة الصحة تتسلم مساعدات من الأردن.. صور

الأربعاء 07 أبريل 2021 02:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة تتسلم مساعدات من الأردن.. صور



رام الله/سما/

تسلمت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، مساعدات، عبارة عن 50 طنا من طحين خاص لمرضى حساسية القمح (مرض السيلياك)، من الهيئة الخيرية الهاشمية.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة إن هذه المساعدات سيتم توزيعها على المرضى الذين يعانون من حساسية القمح.

وأشادت وزيرة الصحة خلال استلام المساعدات بحضور سفير المملكة الأردنية في فلسطين محمد أبو وندي وممثل الهيئة الهاشمية محمد أبو خضر، بالجهود الأردنية في دعم القطاع الصحي الفلسطيني والوقوف في كل المنابر الدولية مع القضية الفلسطينية، والدعم المستمر من الهيئة الخيرية الهاشمية، حيث يعتبر هذا الدعم استمراراً للمساعدات التي تقدمها الأردن والهيئة الخيرية الهاشمية للقطاع الصحي الفلسطيني.

وتابعت: إن دعم أشقائنا المستمر في الأردن دليل على تلاحم الشعبين وتكاتفهما.



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#وزارة الصحة الفلسطينية #الاردن #فيروس كورونا #وباء كورونا

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