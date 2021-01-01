لابيد يفصح عن شكل الحكومة التي يحاول تشكيلها

القدس المحتلة/سما/

أعرب زعيم حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، اليوم الأربعاء، عن أسفه لمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو مهمة تشكيل الحكومة القادمة.

وكتب لبيد عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلا إن الحكومة التي أرغب بتشكيلها في حال فشل نتنياهو هي حكومة توافق وطني، لن يحصل أحد على كل ما يريد، لكن سيكون هناك توازن يجبرنا على التركيز على أهداف عملية". كما قال.

وأشار لبيد إلى أنه ستكون هناك أحزاب يمينية واضحة، وأحزاب يمين وسط واثنين من اليسار.

وكتب زعيم يش عتيد "المرحلة الأولى لم تنجح في مصلحتنا. حصل نتنياهو على التفويض الأول، لكن هذا لا يعني أننا نتوقف عن العمل. إسرائيل دولة جريحة. ومهمتنا أن نفعل كل شيء لتغيير الاتجاه، ورفض الانقسام المستمر بين اليمين واليسار".



وكلّف الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، زعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة المقبلة، في أعقاب حصوله على أكبر عدد من التوصيات.

وسيكون أمام نتنياهو 28 يومًا لتشكيل ائتلاف حكومي. وإذا لم ينجح، فمن المحتمل أن يحصل على تمديد لمدة أسبوعين تنتهي في 18 أيار/ مايو المقبل