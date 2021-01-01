وزير الاقتصاد والسفير الأردني يبحثان التعاون الاقتصادي

رام الله / سما /

بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين، محمد أبو وندي، اليوم الأربعاء، آليات تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بما يشمل زيادة حجم التبادل التجاري بينهما.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع الذي جرى بمقر الوزارة على عمق العلاقات الأخوية المتينة والشراكة الحقيقية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مشددين على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تعترض عمل القطاع الخاص الفلسطيني والأردني، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين.

وتناول الاجتماع الأوضاع الاقتصادية الحالية في البلدين، حيث اطلع الوزير، الضيف على الوضع الراهن في ظل تداعيات فايروس (كورونا) على الاقتصاد المحلي، لافتاً إلى الجهود التي تقودها الحكومة لتخفيف من أعباء الجائحة الاقتصادية.

وأكد الوزير العسيلي على أن التعافي الاقتصادي من الجائحة يتطلب زيادة التعاون التجاري والاقتصادي بين فلسطين والدول الصديقة والشقيقة، لا سيما الأردن.

وفي هذا السياق أعرب الوزير العسيلي عن أمله الخروج من هذه الجائحة في القريب العاجل، متمنيا للأردن الشقيق السلامة، لا سيما في ظل الوضع الوبائي الحالي الذي يشهد ارتفاعاً كبيراً في أعداد الإصابات.

من جانبه شدد السفير الأردني على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات التجارية إلى المستوى الذي يرقى إلى عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مبدياً استعداده للعمل على تذليل كافة المعيقات التي تعترض الحركة التجارية بين البلدين.