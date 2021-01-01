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الصحة بغزة تصدر تنويهاً لمن تظهر عليهم أعراض كورونا

الأربعاء 07 أبريل 2021 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تصدر تنويهاً لمن تظهر عليهم أعراض كورونا



غزة/سما/

أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة ، يوم الأربعاء، إعلانا حول إجراء فحوصات الإصابة بفيروس كورونا  كوفيد19، وذلك "بناء على سياسات وزارة الصحة بالوصول إلى جميع بؤر الوباء في قطاع غزة".

وأهابت الصحة بجميع من تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كوفيد19// التوجه إلى المراكز الصحية خلال ايام الاسبوع من السبت إلى الخميس ،من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانيه ظهراً. لأخذ عينة مسحية للتاكد من التشخيص.

-المراكز الصحية هي:
▪️محافظة رفح/ عيادة تل السلطان، مركز شهداء رفح .

▪️محافظة خانيونس/ مركز شهداء خانيونس، مركز شهداء بني سهيلا.

▪️المحافظة الوسطى/ مركز شهداء دير البلح، مركز شهداء النصيرات، عيادة البريج الجديدة.

▪️محافظة غزة/ عيادة الشاطئ ، عيادة الشيخ رضوان، عيادة الدرج، عيادة صبحة الحرازين، عيادة الزيتون، عيادة الفلاح.
 
▪️محافظة الشمال/ مركز شهداء جباليا، عيادة هالة الشوا، عيادة الشيماء .

#وزارة الصحة قطاع غزة #فيرووس كورونا #وباء كورونا #الصحة بغزة

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