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أم تكتشف أن عروس ابنها هي أخته المفقودة

الأربعاء 07 أبريل 2021 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
أم تكتشف أن عروس ابنها هي أخته المفقودة



وكالات / سما /

اكتشفت سيدة في “سوتشو” في مقاطعة “جيانجسو” الصينية، أن عروس ابنها هي ابنتها المفقودة منذ زمن طويل، بسبب الوحمة الموجودة على يدها.

وأفادت العديد من التقارير الصادرة عن وسائل الإعلام الصينية أن السيدة توجهت لوالدي العروس وسألتهما بشكل مباشر هل العروس ابنتهما البيولوجية أم تبنياها منذ أكثر من 20 عاماً، وشعر الوالدان بالصدمة لأنهما كانا يبقيان هذا الأمر سراً عن الجميع، ولكنهما كشفا أنهما عثرا على الفتاة على جانب الطريق وقررا أخذها وتربيتها منذ ذلك الحين.

وفور كشف الحقيقة أجهشت العروس في البكاء الشديد للقائها والدتها بعد هذه السنوات الطويلة، وأعربت عن سعادتها لتعرفها على والدتها البيولوجية.

#الصين #سوتشو #عروس #مفقودة

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