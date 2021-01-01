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18 وفاة و2672 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الأربعاء 07 أبريل 2021 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
18 وفاة و2672 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين



رام الله/سما/

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء عن تسجيل 18 وفاة و2672 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1538 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت ، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.7%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.
وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 41، جنين 200، طولكرم 87، قلقيلية 36، نابلس 153، الخليل 91، رام الله والبيرة 98، ضواحي القدس 9، بيت لحم 31، سلفيت 6، أريحا والأغوار 4"، قطاع غزة 1916. 


وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 36، جنين 147، طولكرم 85، قلقيلية 53، نابلس 308، الخليل 113، رام الله والبيرة 90، ضواحي القدس 14، بيت لحم 115، سلفيت 39، أريحا والأغوار 23"، قطاع غزة 515. 


وتم تسجيل 12  حالة وفاة في الضفة الغربية: " جنين 2، طولكرم 3، قلقيلية 1، نابلس 1،الخليل 4، رام الله والبيرة 1"، وتم تسجيل 6 حالات وفاة في قطاع غزة. 
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود  203 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 65 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 578 مريضاً.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة120772، بينهم 11620 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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