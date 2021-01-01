نيوزيلندا تتعاون مع ألمانيا لدفع أبحاث الفضاء

وكالات / سما /

أعلنت وزيرة الأبحاث والعلوم والابتكار النيوزيلندية ميجان وودز ، اليوم الأربعاء ، أن شراكة بين نيوزيلندا وألمانيا يمكن أن تؤدي بالدولتين إلى بدء مهام فضائية مشتركة.

وقالت وودز في بيان إن 12 منظمة نيوزيلندية ستعمل مع خبراء من مركز الفضاء الألماني لتطوير قدرة صناعة الطيران في نيوزيلندا.

وستشهد الشراكة إجراء دراسات جدوى تتعلق بتكنولوجيا الدفع والاتصالات الفضائية والاستشعار عن بعد.

وقالت وودز: "تتمتع تقنيات الاستشعار عن بعد بإمكانيات هائلة لنيوزيلندا بما في ذلك مراقبة التغيير في محيطاتنا والبحث عن السفن وتسرب الملوثات والجليد البحري".

وأوضحت أن الدراسات ستؤدي إلى تعاون أوسع نطاقا ، بما في ذلك بعثات فضائية مشتركة بين نيوزيلندا وألمانيا.