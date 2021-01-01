اتفاق ينهي الخلافات بين نوكيا ولينوفو بشان براءات الاختراع

وكالات / سما /

أعلنت شركتا التكنولوجيا لينوفو الصينية ونوكيا الفنلندية توصلهما إلى اتفاق جديد بشان تراخيص تبادلية لاستخدام براءات الاختراع حيث ستدفع "لينوفو مبلغا ماليا لنوكيا"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل المالية للاتفاق.

ووصفت الشركتان الاتفاق بأنه "متعدد السنوات ويشمل تقنيات متعددة" وينهي كل الخلافات بين الشركتين بما في ذلك النزاعات القانونية بينهما في ألمانيا والولايات المتحدة والبرازيل والهند.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء إلى أن نوكيا كانت قد حصلت على أمر قضائي في الولايات المتحدة خلال العام الماضي لمنع بيع أي منتجات تقدمها لينوفو وتحتوي على تكنولوجيا ملفات الفيديو المضغوطة الخاصة بشركة نوكيا.

كما تنظر لجنة التجارة الدولية الأمريكية في حزيران/يونيو المقبل قضية اخرى تطالب فيها نوكيا بحظر استيراد أجهزة كمبيوتر لينوفو.

وأشارت بلومبرج إلى أن الدعاوى ضد لينوفو جزء من تحرك نوكيا لكي توسع نطاق بيع تراخيص استخدام براءات اختراع تقنياتها لتشمل شركات صناعة الأجهزة وليس شركات صناعة المكونات فقط.

وبحسب الشركتين، فإن الاتفاق الأخير سيتيح لشركة لينوفو استخدام أكثر من 20 ألف براءة اختراع خاصة بشركة نوكيا منها أكثر من 3500 براة اختراع لتقنيات تعتبر حيوية لإنتاج أجهزة الجيل الخامس للاتصالات.