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شركة فيسبوك تحذف ألف حساب وهمي تحاول التأثير على السياسة

الأربعاء 07 أبريل 2021 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
شركة فيسبوك تحذف ألف حساب وهمي تحاول التأثير على السياسة



وكالات / سما /

قالت شركة فيسبوك إنها حذفت 14 شبكة تمثل أكثر من 1000 حساب كانت تسعى للتأثير على السياسة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في إيران والسلفادور، مع تضليل الجمهور بشأن هويتها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شركة "مينلو بارك" ومقرها ولاية كاليفورنيا قولها أمس الثلاثاء إن معظم تلك الشبكات التي تم حذفها كانت في المراحل الأولى من بناء جمهورها. ويمثل إعلان فيسبوك اليوم الثلاثاء، وهو جزء من تقاريرها الشهرية عن جهود تخليص منصاتها من الحسابات المزيفة، أحد أكبر الإجراءات الصارمة التي قامت بها الشركة في الأشهر الأخيرة.

وقال ديفيد أجرانوفيتش، المسؤول عن وقف التهديدات العالمية في فيسبوك "لقد عملنا على تنمية هذا البرنامج لعدة سنوات.. أتوقع أن يستمر هذا العمل في تحقيق الهدف منه".

#فيسبوك #السياسة #العالم

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