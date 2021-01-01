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أول تعليق من كلوب على هزيمة ليفربول أمام ريال مدريد

الأربعاء 07 أبريل 2021 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من كلوب على هزيمة ليفربول أمام ريال مدريد



لندن/سما/

كشف المدير الفني لليفربول، الألماني يورغن كلوب، سبب الهزيمة التي تعرض لها "الريدز" أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات صحفية إن فريق استحق الخسارة بنتيجة 3-1، وأن ليفربول لم يلعب بمستوى يجعله يهزم ريال مدريد، وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.


وتابع: "الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله عن هذه المباراة بخلاف الهدف الذي سجلناه هو الشوط الأول فقط من المباراة، نحن لم نلعب كرة قدم بشكل جيد بما يكفي الليلة كي نسبب مشكلات لفريق ريال مدريد".

وأضاف كلوب: "كنت أعتقد أننا قادرون على ذلك، لكن يجب أن نُظهر ذلك في المباراة المقبلة. لقد جعلنا الليلة المباراة سهلة جدا على ريال مدريد، هذا هو الشيء الأساسي".

وأوضح: "لست سعيدا بالطبع بالأسلوب الذي لعبنا به حينما كنا نمتلك الكرة، كان يجب علينا أن نلعب كرة قدم أفضل، ونحن لم نستحق أكثر من ذلك الليلة، والهدف الذي سجلناه في الشوط الثاني كان جيدا ويمنحنا شريان حياة".

وتمكن ريال مدريد من وضع قدم في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على ليفربول، حامل لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب ألفريدو دستيفانو في ذهاب دور ربع النهائي من البطولة.

يشار إلى أن فينيسيوس جونيور، نجح في تسجيل ثنائية ريال مدريد، بعدما أحرز الهدف الأول في الدقيقة 27 بعد أن روض بشكل رائع تمريرة طويلة من توني كروس ضربت دفاع ليفربول، ثم الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 65.

كما سجل ماركو أسينسيو في الدقيقة 35 بعد خطأ من ترينت ألكسندر أرنولد، فيما قلّص محمد صلاح الفارق لليفربول في بداية الشوط الثاني.

#يورغن كلوب #ريال مدريد #ليفربول #هزيمة ليفربول

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