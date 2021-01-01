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كهرباء غزة تتحدث عن جدول التوزيع خلال شهر رمضان ..

الأربعاء 07 أبريل 2021 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء غزة تتحدث عن جدول التوزيع خلال شهر رمضان ..



غزة / سما /

توقع مسؤول دائرة العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء في غزة محمد ثابث، اليوم الأربعاء، أن يشهد جدول توزيع الكهرباء في شهر رمضان الكريم، تحسنًا وأن يكون هناك ساعات وصل إضافية لجميع مناطق القطاع.

وعن الجدول المعمول به في الوقت الحالي قال ثابت في حديث لإذاعة الشعب "بالنسبة لجدول توزيع الكهرباء الكثير من المواطنين يلمسوا خلال هذه الفترات من العام تحسن ملحوظ على جدول توزيع الكهرباء، نظراً لانخفاض الأحمال بشكل كبير".

وأوضح أن هذا الانخفاض يُمكن الشركة من توفير كميات كهرباء وزيادة ساعات إضافية لجميع محافظات قطاع غزة في مختلف الأوقات وخاصة في أوقات الليل.

وأضاف ثابت "تمكنت طواقمنا الفنية خلال الفترة الماضية من إضاءة قطاع غزة بالكامل بعد الساعة الثانية عشر ليلاً"

#شركة الكهرباء #غزة #شهر رمضان

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