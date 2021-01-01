  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تحديث الخارطة الوبائية لمصابي كورونا في القطاع

الأربعاء 07 أبريل 2021 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحديث الخارطة الوبائية لمصابي كورونا في القطاع



غزة/سما/

نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، آخر تحديثات الخارطة الوبائية لفيروس "كورونا" المستجد "كوفييد 19".



-

و أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل 6 حالات وفاة و1916 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 4982 عينة.

وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة  أن إجمالي تراكمي الوفيات منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 642 حالة، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 75375 ، منها 15475 حالة نشطة.

وأشارت الوزارة إلى، تعافي 515 حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 59258 ، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 356 ، منها 226 حالة خطرة.

وفيما يخص التطعيمات أفادت الصحة، بأن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 81600، مشيرة إلى أنها تكفي لتطعيم 26458 شخص، فيما بلغ عدد الاشخاص الذين تلقوا اللقاح، 27615 .

#تحديث الخارطة الوبائية #قطاع غزة #غزة #فيروس كورونا #وباء كورونا

الأكثر قراءة اليوم

مصادر عبرية تكشف سبباً آخر لزيارة الوفد الأمني المصري لقطاع غزة

قضايا خلافية ومصير النواب.. مصدر يكشف سبب وتفاصيل زيارة الوفد المصري الى قطاع غزة

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع

ألمانيا: تشديد الإجراءات الأمنية بعد وصول الرئيس محمود عباس

40 مليون دولار منحة جديدة من ادارة بايدن للضفة و غزة

غانتس: لن نتدخل في القرارات السياسية للفلسطينيين.. وهذا ما سيحدث حال فوز حماس

وزارة التعليم في غزة تُعلن إجراءاتها الجديدة بشأن الدوام المدرسي

الأخبار الرئيسية

عباس

الرئاسة الفلسطينية تكشف عن المستجدات الصحية للرئيس عباس..

لأول مرة .. الصحة: سجلنا حالات أصيبت بأكثر من سلالة من كورونا في ذات الوقت

اسـتشهاد مسنة فلسطينية إثر دهسها من قبل مستوطن جنوب الخليل

غزة : 6 حالات وفاة و1916 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية

القدوة: لم " أحرد " في اجتماعات اللجنة المركزية لفتح ولهذا السبب قدمت استقالتي..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية