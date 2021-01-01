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عساف يؤكد أهمية دور اتحاد الاذاعات الإسلامية في تعزيز التضامن الاسلامي

الأربعاء 07 أبريل 2021 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أكد المشرف العام على الاعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، أهمية دور اتحاد الاذاعات الاسلامية في تعزيز التضامن الاسلامي، مشيرا إلى أهمية هذا التضامن في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها الامة الإسلامية، لما فيه مصلحة دولها وشعوبها كافة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير عساف، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الخامس للمجلس التنفيذي، والاجتماع السادس للجمعية العامة لاتحاد الاذاعات الاسلامية عبر تقنية "زووم".

وشدد الوزير عساف على أهمية هذا الدور في تعزيز التعاون الاسلامي في مجال الاعلام والاتصالات، موضحا أن روح التعاون والتضامن التي تسود داخل الاتحاد تقدم نموذجا يحتذى به.

واشاد بدور جميع الاعضاء وبجهاز الإتحاد التنفيذي، مشيرا إلى مواقف الاتحاد الواضحة والثابتة من القضية الفلسطينية العادلة، خاصة مواقف الاتحاد المساندة للإعلام  الفلسطيني في وجه الممارسات التعسفية لسلطة الاحتلال الإسرائيلي.

#الاذاعات الإسلامية #احمد عساف

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