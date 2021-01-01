التنمية بغزة تكشف آخر المستجدات بشأن المنحة القطرية وشيكات الشؤون

غزة / سما /

قالت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، عزيزة الكحلوت، اليوم الأربعاء، إن الوزارة بغزة تنتظر أن تُعلن الوزارة بالضفة الأسبوع القادم عن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية.

وأكدت الكحلوت في حديثها لإذاعة "صوت الأقصى"، أن الوزير أحمد المجدلاني صرح في وقت سابق أن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، سيتم صرفها بعد دفع رواتب الموظفين مباشرة.

وفي سياق آخر، قالت الكحلوت إن موعد صرف الـ 100 دولار القطرية مرتبط بوصول السفير القطري محمد العمادي لغزة.

وأشارت الكحلوت إلى أنه فور وصول العمادي لغزة يتم تحديد موعد صرف المنحة القطرية ووضع معايير الصرف للمستفيدين.