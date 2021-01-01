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بذريعة مكافحة "الجريمة": وحدة "مستعربين" جديدة بأراضي الـ48

الأربعاء 07 أبريل 2021 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بذريعة مكافحة "الجريمة": وحدة "مستعربين" جديدة بأراضي الـ48



الداخل المحتل / سما /

تعتزم الشرطة الإسرائيلية، تشكيل وحدة "مستعربين" جديدة حصرا في البلدات الفلسطينية بأراضي الـ48؛ بذريعة مكافحة الجريمة والعنف.

وأوضحت القناة 12 العبرية، أن قرار تدشين الوحدة الجديدة اتخذه "المفتش العام" الجديد للشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاني، في حين انطلقت خلال الأيام القليلة الماضية أول دورة تدريبية للضباط الذين سينضمون للوحدة الجديدة.

وستعمل وحدة "المستعربين" الجديدة، التي سيتم إنشاؤها، مثل سابقاتها، تحت إشراف ما يسمى بـوحدة "حرس الحدود" ، التي تعمل على تنفيذ العمليات بالمشاركة والتنسيق مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتضم الوحدة الجديدة العشرات من المقاتلين، معظمهم عملوا في وحدات المستعربين التي تنشط في الضفة الغربية وعلى المناطق الحدودية.

ومن المقرر أن تبدأ الوحدة الجديدة عملها خلال أشهر معدودة، وسيعمل عناصرها تحت ستار "سكان محليين" في البلدات الفلسطينية بأراضي الـ48، محاوليين الاندماج في أوساط الأهالي، بادعاء "محاولة الكشف وأحباط جرائم القتل".

#مستعربين #الداخل المحتل #أراضي الـ48 #الجريمة

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