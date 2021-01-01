"التربية" وشبكة المعلومات العربية التربوية توقعان اتفاقية لخدمة البحث التربوي

رام الله / سما /

وقّعت وزارة التربية والتعليم من خلال مركز البحث والتطوير التربوي، مع شبكة المعلومات العربية التربوية "شمعة" في لبنان، اتفاقية لخدمة مسيرة البحث التربوي؛ لنشر الأبحاث والدراسات التربوية المجانية.

ووقع الاتفاقية افتراضياً "عن بُعد" رئيس مركز البحث والتطوير محمد مطر، نيابةً عن وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، ورئيسة اللجنة التنفيذية لـ"شمعة" ريما الكرامي.

وتنص الاتفاقية على تقديم الحق في الحصول على المعلومات الببليوغرافية عن الدراسات التربوية وملخصات عنها، والأبحاث والمشاريع الدراسية المتعلقة بها بشكل مجاني، وتبادل الدراسات بين الطرفين وإتاحتها ضمن قواعد البيانات المشتركة لمتخذي القرار والباحثين.

وأكد الطرفان أهمية هذا التعاون الذي يسهم في تحقيق نهضة قائمة على المعرفة والإبداع، تتفاعل بإيجابية مع متطلبات التطور التكنولوجي، وقادرة على المنافسة في المجالات العلمية والعملية.