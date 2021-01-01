  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مئات المستوطنين يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية

الأربعاء 07 أبريل 2021 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الأربعاء، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن مئات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري، وسط إجراءات عسكرية مشددة من قبل قوات الاحتلال، وإغلاق الموقع والطرق المؤدية إليه أمام المواطنين.

وأشار إلى أن هذا الاقتحام يأتي وفق برنامج ثابت أعلنه المستوطنون لاقتحام الموقع كل يوم أربعاء.

وأوضح عازم، أنه منذ قرابة أربعة أشهر ينظم المستوطنون اقتحامات كل يوم أربعاء للموقع الأثري، بحراسة من جيش الاحتلال.

وأضاف أن قوات الاحتلال انتشرت في أرجاء الموقع واعتلت أسطح منازل المواطنين المحيطة به.

#سبسطية #المستوطنين

الأكثر قراءة اليوم

سيبقى في ألمانيا لفترة من الزمن .. قناة عبرية تكشف الحالة الصحية للرئيس عباس

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة ..

مصادر عبرية تكشف سبباً آخر لزيارة الوفد الأمني المصري لقطاع غزة

قضايا خلافية ومصير النواب.. مصدر يكشف سبب وتفاصيل زيارة الوفد المصري الى قطاع غزة

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع

عائلة آل أبو شمسية الحداد تصدر بيانا حول مقتل رنا على يد والدها

ألمانيا: تشديد الإجراءات الأمنية بعد وصول الرئيس محمود عباس

الأخبار الرئيسية

لأول مرة .. الصحة: سجلنا حالات أصيبت بأكثر من سلالة من كورونا في ذات الوقت

اسـتشهاد مسنة فلسطينية إثر دهسها من قبل مستوطن جنوب الخليل

غزة : 6 حالات وفاة و1916 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية

القدوة: لم " أحرد " في اجتماعات اللجنة المركزية لفتح ولهذا السبب قدمت استقالتي..

40 مليون دولار منحة جديدة من ادارة بايدن للضفة و غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية