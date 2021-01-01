ابرز عناوين الصحف الفلسطينية

رام الله / سما /

تصدر استشهاد مواطن وإصابة زوجته بجروح في بلدة بيرنبالا شمال غرب القدس عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الأربعاء.

كما تناولت الصحف إعلان لجنة الانتخابات المركزية للكشف الأولي للقوائم المرشحة للانتخابات التشريعية المقبلة، وفيما يلي أبرز العناوين:

* "الحياة الجديدة":

- استشهاد المواطن أسامة منصور وإصابة زوجته برصاص الاحتلال قرب بير نبالا

- المفتي: الانتخابات بدون القدس لأي سبب مرفوضة دينيا ووطنيا وفلسطينيا الاحتلال يمنع فعالية حول الانتخابات في القدس

- 21 وفاة و2593 إصابة بـ "كورونا"

- اعلان الكشف الأولي للقوائم المرشحة للانتخابات التشريعية

- الاتحاد البرلماني العربي يدين إقامة بؤرة استيطانية جديدة في الأغوار

- لبيد: تكليف نتنياهو وصمة عار تلطخ إسرائيل وسمعتها كدولة قانون

- مصرع شقيقين من قباطية في حادث سير ببلدة الزبابدة

- 100 وفاة و6005 إصابات بـ"كورونا" في الأردن

- "فتح" تنعى المناضل اللواء المتقاعد زهير اللحام

* "الأيام":

- شهيد الفجر: الاحتلال يعدم مواطنًا من بدو بدم بارد ويصيب زوجته بجروح قرب بيرنبالا

- 36 قائمة انتخابية تضم 1389 مرشحا في سباق التنافس على مقاعد "التشريعي"

- عمان: حظر النشر بقضية الأمير حمزة والسعودية تجدد دعمها للعاهل الأردني

- مستوطنون يعتدون بالضرب على مواطنة وطفلتها وسط الخليل

- سفينة شحن إيرانية تتعرض لهجوم في البحر الأحمر

- منع عقد لقاء في القدس حول الانتخابات عمليات مسح هندسي قرب الحرم الإبراهيمي

- ريفلين يكلف نتنياهو تشكيل الحكومة: لا فرصة حقيقية للنجاح لأي مرشح

- مخطط استيطاني احتلالي جديد يستهدف منطقة جبل أبو غنيم

- "الوباء": 21 وفاة ورصد 2593 إصابة

* "القدس":

- استشهاد مواطن وإصابة زوجته برصاص الاحتلال وعمليات مسح استيطاني في محيط "الإبراهيمي"

- الاحتلال يمنع عقد اجتماع انتخابي في القدس ويستدعي المرشحين قوس وأبو ربيع للتحقيق

- لجنة الانتخابات تعلن الكشف الأولي للقوائم المرشحة

- نائب عام عمان يحظر النشر بالموضوع المرتبط بالأمير حمزة

- 21 وفاة و2593 إصابة بكورونا بالضفة والقطاع و203 مرضى في العناية المكثفة

- الرئيس الإسرائيلي يكلف نتنياهو بتشكل الحكومة

- بن فرحان التقى الصفدي وأكد وقوف الرياض إلى جانب الأردن في حماية مصالحة