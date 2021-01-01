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الاحتلال يهدم ثلاث منشآت في العيسوية

الأربعاء 07 أبريل 2021 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاث منشآت في بلدة العيسوية شرق القدس المحتلة.

وقال المواطن جميل أبو الحمص، أحد المتضررين في العيسوية ، إن جرافات وطواقم بلدية الاحتلال بالقدس اقتحمت العيسوية ونفذت عمليات هدم وتخريب لمنشآت في منطقتي "الزعرورة" و"حبايل العرب" من البلدة تعود له، وللمواطنين ماجد المزرعاوي، ودرويش درويش، بحجة عدم الترخيص.

وأضاف، أن قوات الاحتلال هدمت له، منشأتين وهما عبارة عن مخازن قطع مركبات، فيما هدمت للمزعاوي ودرويش كراج مركبات وغرفتين.

وأشار إلى أن أوامر هدم كانت قد صدرت لهذه المنشآت في وقت سابق.

#العيسوية #بلدة العيسوية #الاحتلال #القدس

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