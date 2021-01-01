  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة : 6 حالات وفاة و1916 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية

الأربعاء 07 أبريل 2021 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : 6 حالات وفاة و1916 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل 6 حالات وفاة و1916 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 4982 عينة.

وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة  أن إجمالي تراكمي الوفيات منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 642 حالة، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 75375 ، منها 15475 حالة نشطة.

وأشارت الوزارة إلى، تعافي 515 حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 59258 ، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 356 ، منها 226 حالة خطرة.

وفيما يخص التطعيمات أفادت الصحة، بأن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 81600، مشيرة إلى أنها تكفي لتطعيم 26458 شخص، فيما بلغ عدد الاشخاص الذين تلقوا اللقاح، 27615 .

#وزارة الصحة #غزة #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

سيبقى في ألمانيا لفترة من الزمن .. قناة عبرية تكشف الحالة الصحية للرئيس عباس

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة ..

مصادر عبرية تكشف سبباً آخر لزيارة الوفد الأمني المصري لقطاع غزة

قضايا خلافية ومصير النواب.. مصدر يكشف سبب وتفاصيل زيارة الوفد المصري الى قطاع غزة

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع

عائلة آل أبو شمسية الحداد تصدر بيانا حول مقتل رنا على يد والدها

ألمانيا: تشديد الإجراءات الأمنية بعد وصول الرئيس محمود عباس

الأخبار الرئيسية

لأول مرة .. الصحة: سجلنا حالات أصيبت بأكثر من سلالة من كورونا في ذات الوقت

اسـتشهاد مسنة فلسطينية إثر دهسها من قبل مستوطن جنوب الخليل

القدوة: لم " أحرد " في اجتماعات اللجنة المركزية لفتح ولهذا السبب قدمت استقالتي..

40 مليون دولار منحة جديدة من ادارة بايدن للضفة و غزة

الرجوب: نريد انجاح مبادرة لا يقدم عليها إلا "العظماء" وعلى رأسنا أبو مازن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية