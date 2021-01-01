غزة : 6 حالات وفاة و1916 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل 6 حالات وفاة و1916 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 4982 عينة.

وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة أن إجمالي تراكمي الوفيات منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 642 حالة، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 75375 ، منها 15475 حالة نشطة.

وأشارت الوزارة إلى، تعافي 515 حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 59258 ، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 356 ، منها 226 حالة خطرة.

وفيما يخص التطعيمات أفادت الصحة، بأن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 81600، مشيرة إلى أنها تكفي لتطعيم 26458 شخص، فيما بلغ عدد الاشخاص الذين تلقوا اللقاح، 27615 .