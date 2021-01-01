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لأول مرة .. الصحة: سجلنا حالات أصيبت بأكثر من سلالة من كورونا في ذات الوقت

الأربعاء 07 أبريل 2021 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة .. الصحة: سجلنا حالات أصيبت بأكثر من سلالة من كورونا في ذات الوقت



رام الله / سما /

أعرب المتحدّث باسم وزارة الصحة بالضفة كمال الشخرة، اليوم الأربعاء، عن أسفه من استمرار تصاعد الحالة الوبائية في بعض المحافظات.

وقال الشخرة في حديث للإذاعة الرسمية "كان هناك استجابة للالتزام بالإجراءات الحكومية في بعض المحافظات، ولكن هناك محافظات لم تلتزم".

وأشار لوجود بعض الحالات أصيبت بأكثر من سلالة من فيروس كورونا في ذات الوقت، مضيفًا "وهذا جديد علينا في فلسطين".

وأوضح الشخرة أن الأعراض تكون قويّة جدًا عند الإصابة بأكثر من سلالة من الفيروس وتظهر خلال فترة قصيرة جدًا ومن الممكن نقل الإصابة بشكلٍ عاجل إلى المشفى في حال كانت الحالة تعاني من بعض الأمراض المزمنة

وتابع "لغاية اللحظة نراهن على أنفسنا وعلى وعي المواطن بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الصحية"

وشدد على أن الوزارة تنتظر وصول لقاحات جديدة، مستدركًا "لكن نتمنى أن يكون هناك توعية على مواقع التواصل بما يخص فاعلية هذه اللقاحات".

#وزارة الصحة #فيروس كورونا #الضفة الغربية

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