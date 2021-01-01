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مستوطنون يعتدون بالضرب على مواطنة وطفلتها في الخليل

الأربعاء 07 أبريل 2021 01:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يعتدون بالضرب على مواطنة وطفلتها في الخليل



الخليل/سما/

اعتدى مستوطنون بالضرب، مساء اليوم الثلاثاء، على مواطنة وطفلتها، وسط مدينة الخليل.

وأفاد مصادر محلية، بأن مجموعة من مستوطني مستوطنة "الدبويا" اعتدوا بالضرب على ابنته تحرير (23 عاما) وحفيدته (عامان)، في شارع الشهداء وسط المدينة، وهما في طريقهما لزيارة منزل العائلة.

وبين أن المستوطنين يدفعون بأطفالهم للاعتداء على المواطنين في المنطقة، مشيرا إلى أنهم اعتدوا أمس على نجله حميد البالغ من العمر 10 سنوات.

وقال المصادر  إن اعتداءات المستوطنين على المواطنين في المنطقة شبه يومية، وتتم تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

#مستوطنون #الاحتلال #الخليل

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