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كهرباء غزة تصدر تنويهاً مهما للمواطنين

الأربعاء 07 أبريل 2021 12:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء غزة تصدر تنويهاً مهما للمواطنين



غزة/سما/

أصدرت شركة توزيع كهرباء غزة تنويها الليلة جاء في نصه :

عطفا على التنويه الصادر عن شركة توزيع الكهرباء الاسبوع الماضي فإن الشركة تعيد التأكيد والتذكير بإجراء الفصل الطارئ لخط بغداد المغذي لمحافظة غزة يوم غد الأربعاء الموافق 7/4/2021م، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء.


وكذلك خط (J7) الناقل للكهرباء من محطة التوليد والذي سيتم فصله لإجراء صيانة ضرورية داخل المحطة حيث من المتوقع فصله من الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.
وعليه فإن الشركة تؤكد أنها على تواصل مستمر مع الجهات المختصة من أجل اتمام عمليات الصيانة اللازمة في وقتها المحدد وبدون تأخير لكي يتسنى لطواقمها ايصال التيار الكهربائي لجميع المواطنين في أوقاته المحددة.


لذا وجب التنويه لأخذ الاحتياطات اللازمة بالخصوص، حيث أن الأمر طارئ وخارج عن إرادة الشركة

#شركة الكهرباء بغزة #كهرباء غزة #محافظة غزة

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